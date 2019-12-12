Сколько стоит добраться в Беловежскую пущу из Минска на новогоднем экспрессе?

Новости Беларуси. Из Минска в поместье Деда Мороза начинает курсировать новогодний экспресс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 13 декабря из столицы отправляется первый в этом сезоне новогодний экспресс в резиденцию Деда Мороза.

Специальный маршрут будет курсировать в выходные и праздничные дни, а также во время школьных каникул. Поездом взрослых и детей доставят в Брест, оттуда на автобусах в Беловежскую пущу, где они целый день проведут в поместье Деда Мороза, посетят музей природы, вольеры с животными и получат подарки.

Стоимость такого тура зависит от возраста путешественника. Для малышей до 6 лет это 75 рублей. За детей постарше – от 6 до 10 лет – придется заплатить 82 рубля, от 10 до 14 лет – 99 рублей. Ну а взрослым путешествие в сказку обойдется в 103 рубля.