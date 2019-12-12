Прямой эфир

Делегация из Татарстана возложила цветы к стеле «Минск-город герой»

12 декабря 2019 13:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с главой Татарстана. Рустам Минниханов с визитом в Минске уже третий раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация из Татарстана возложила цветы к стеле «Минск-город герой»-1

Александр Лукашенко: Татарстан – самый значимый партнер Беларуси в Приволжском федеральном округе

В Минск вместе с президентом Татарстана прилетела большая делегация. Программа насыщенная. Гости уже побывали в музее Великой Отечественной войны, ознакомились с его уникальной экспозицией.

Делегация из Татарстана возложила цветы к стеле «Минск-город герой»-4

Также отдали дань тем, кто совершил подвиг во имя мира. По традиции члены делегации возложили цветы к обелиску. Торжественная церемония состоялась у стелы «Минск-город герой».

Делегация из Татарстана возложила цветы к стеле «Минск-город герой»-7

В программе визита также переговоры с премьер-министром Беларуси и посещение индустриального парка «Великий камень».

Делегация из Татарстана возложила цветы к стеле «Минск-город герой»-10

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Когда отдать ребёнка учиться музыке и какие инструменты что развивают?
12 декабря 2019 08:48

Когда отдать ребёнка учиться музыке и какие инструменты что развивают?

Снежная комната, аквазона и спортзалы: во Фрунзенском районе откроют новый ФОК
12 декабря 2019 08:34

Снежная комната, аквазона и спортзалы: во Фрунзенском районе откроют новый ФОК

«Студотрядfest» состоится 12 декабря во Дворце культуры в Минске
12 декабря 2019 08:19

«Студотрядfest» состоится 12 декабря во Дворце культуры в Минске