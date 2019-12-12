Делегация из Татарстана возложила цветы к стеле «Минск-город герой»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко провел встречу с главой Татарстана. Рустам Минниханов с визитом в Минске уже третий раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: Татарстан – самый значимый партнер Беларуси в Приволжском федеральном округе В Минск вместе с президентом Татарстана прилетела большая делегация. Программа насыщенная. Гости уже побывали в музее Великой Отечественной войны, ознакомились с его уникальной экспозицией.

Также отдали дань тем, кто совершил подвиг во имя мира. По традиции члены делегации возложили цветы к обелиску. Торжественная церемония состоялась у стелы «Минск-город герой».