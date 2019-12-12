Для борьбы с нелегальными торговцами в Минске могут установить камеры видеонаблюдения: где их планируют размещать

Новости Беларуси. Продавать, не нарушая закон. В столице увеличат количество легальных мест для торговли в общественных местах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Так, сегодня для частников выделено около 160 объектов.

А вот борьбу с нелегальной торговлей усилят. Возможно, изменить ситуацию помогут камеры видеонаблюдения. Их разместят в подземных переходах и рядом с ними, где торговля с рук идет наиболее бойко. Привлечь к ответственности таких предпринимателей станет проще.