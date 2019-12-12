«Программы сформированы». Чем привлекательно жильё в Смолевичах для минчан и кто претендует на квартиры

Новости Беларуси. В Смолевичах активными темпами возводят 192-квартирный дом, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Только за три месяца желание получить жилье в городе-спутнике высказали более 700 минчан.

Среди них есть и многодетные семьи, и те, кто воспитывает детей-инвалидов. На формирование списка дольщиков отводится один месяц. Граждане могут заключить договоры сразу после утверждения списка в Мингорисполкоме.