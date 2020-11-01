Сколько случаев коронавируса зарегистрировано в Беларуси? Данные на 1 ноября

Новости Беларуси. Соблюдать элементарные меры безопасности призывают белорусские эпидемиологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Соблюдать элементарные меры безопасности призывают белорусские эпидемиологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Социальная дистанция, масочный режим, гигиена рук – эти правила помогают значительно снизить риск. COVID-19 набирает активность.
Причем во вторую волну среди заболевших больше молодых людей.
По информации Минздрава, на 1 ноября в стране зарегистрировано 99 459 случаев коронавируса. 87 188 пациентов выздоровели. Ежедневно в белорусских лабораториях проводят в среднем до 25 тысяч тестов. Всего же таких исследований проведено более 2,5 миллиона.
За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 985 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.
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