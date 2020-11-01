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Сколько случаев коронавируса зарегистрировано в Беларуси? Данные на 1 ноября

01 ноября 2020 13:15
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Новости Беларуси. Соблюдать элементарные меры безопасности призывают белорусские эпидемиологи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько случаев коронавируса зарегистрировано в Беларуси? Данные на 1 ноября-1

Социальная дистанция, масочный режим, гигиена рук – эти правила помогают значительно снизить риск. COVID-19 набирает активность.

Причем во вторую волну среди заболевших больше молодых людей.

Сколько случаев коронавируса зарегистрировано в Беларуси? Данные на 1 ноября-4

По информации Минздрава, на 1 ноября в стране зарегистрировано 99 459 случаев коронавируса. 87 188 пациентов выздоровели. Ежедневно в белорусских лабораториях проводят в среднем до 25 тысяч тестов. Всего же таких исследований проведено более 2,5 миллиона.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 985 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

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# Коронавирус # общество # Фотофакт

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