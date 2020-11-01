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В Беларуси 1 ноября отмечают День работников гражданской авиации

01 ноября 2020 12:09
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Новости Беларуси. 1 ноября свой профессиональный праздник отмечают те, кто работает в гражданской авиации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси 1 ноября отмечают День работников гражданской авиации-1

Пилоты, бортпроводники, инженеры, авиадиспетчеры, метеорологи и десятки служб, которые причастны к обеспечению безопасных полетов. Несмотря на крутой форсаж коронавирусных перипетий 2020 года и мировой кризис авиаперевозок, белорусы держат высоту.

Национальный авиаперевозчик входит в тройку самых пунктуальных в мире компаний и делает ставку на техноапгрейд – сейчас флот насчитывает 29 самолетов, но уже в ближайшее время летный парк увеличится. Первый лайнер нового поколения появится в Беларуси уже в декабре, еще два – в марте и апреле 2021 года.

В Беларуси 1 ноября отмечают День работников гражданской авиации-4

Кроме этого, долгожданный анонс подготовки своих «небесных извозчиков» становится реалистичным. Факультет пилотов на базе Белорусской академии гражданской авиации откроется в 2021-м.

К слову, день рождения белорусская гражданская авиация отмечает, как правило, 7 ноября. Именно в этот день в 1933 году был торжественно открыт аэропорт «Минск». Тогда состоялся и первый воздушный рейс Минск – Москва.

# Праздничные даты # общество # Фотофакт

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