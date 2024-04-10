Сколько получает инженер в Беларуси? Разбираемся, почему в стране наблюдается нехватка специалистов

Выстроить надежную защиту от любых внешних факторов – задача, от которой зависит будущее страны и народа. Президент нацеливает белорусскую промышленность на прорывные действия, в основе которых технологический суверенитет, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отрасль смогла устранить негативные признаки, с которыми столкнулась экономика в последние годы и почти на 40 % увеличить объемы промышленного производства. Сегодня в центре внимания максимальная технологическая независимость, импортозамещение и кадры, которые решают все. В стране дефицит специалистов рабочих профессий, а на одного выпускника-инженера до 10 заявок от предприятий. Как будут решать проблему, выясняла Юлия Мычка.

Чтобы добиваться технологического суверенитета, нужны прежде всего инженеры и технологи. Но кто эти люди? Чем конкретно они занимаются? Часто объяснить не могут даже выпускники школ. Одна из самых творческих и созидательных профессий провалилась в яму советских стереотипов.

Артур Коротеев, заведующий кафедрой оборудования и технологии сварочного производства Белорусского-Российского университета:

Они представляют себе, что это может быть из советского прошлого, какие-то фильмы старые советские, где это какой-то человек, увлеченный, сам себе на уме ходит с какими-то бутербродами, дипломатами, решает какие-то задачи, чертежи какие-то. Им кажется, что это что-то не современное.

В советское время инженеры нередко становились героями книг и фильмов, а сегодня у массовой культуры совсем другие герои – рассуждает Игорь Цыганков. Более 40 лет он отдал работе на промышленных предприятиях Могилева и считает, что началом разрушения профессии стали лихие 90-е. Всего за несколько месяцев тогда главный сварщик предприятия «ТРАНСМАШ» лишился трети коллег.

Игорь Цыганков, старший преподаватель кафедры оборудования и технологии сварочного производства Белорусско-Российского университета:

Из отдела начали уходить молодые специалисты, которые отработали на заводе практически 4-5 лет, получившие достаточный производственный опыт. Кто уходил в торговлю, кто в частный бизнес.

Вторая волна – 2000-е, когда каждый второй выпускник мечтал о карьере экономиста, юриста и психолога. Агрессивный, но не дальновидный маркетинг буквально лишал выпускников возможности реализовать свой потенциал в народных профессиях. Модная запись в трудовой книжке проиграла бирже труда. Игорь Цыганков:

Не надо говорить, что инженеры и технические работники мало получают. Они, имея достаточный опыт, значит, и базовую подготовку, получают достаточно квалифицированно и хорошо и сейчас.

Стабильная и достойная заработная плата – это не подарок и не разовая акция. Чтобы ее платить, предприятие должно развиваться и наращивать объемы. Это хорошо понимают на Гродненском механическом заводе, где производят автоцистерны, а также спецтехнику для добычи полезных ископаемых и строительства. Да, чтобы держать руку на пульсе и быть конкурентоспособными, требуется модернизация оборудования, подготовка кадров и совершенствование технологий. На заводе своя конструкторская служба, которая может похвастаться уникальными разработками. Завод не работает на склад – продукцию изготавливают под конкретного покупателя в соответствии с его запросами и ожиданиями.

Сергей Иворовский, директор Гродненского механического завода:

Бывали времена, когда сложно было набрать работников, но на сегодня у нас средняя зарплата по заводу 2 600 рублей. Поэтому люди не разбегаются, вернулись и работники, которые раньше работали, уезжали куда-то там зарабатывать за границу.