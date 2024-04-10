Чем стал «Поезд Памяти» 2023 года для его участников? Яркие отзывы со всей Беларуси

К старту готовится уникальный по своей сути патриотический проект – «Поезд Памяти». В июне состав уже в третий раз отправится в путешествие по местам боевой славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году его география станет еще шире – маршрут дойдет до Карелии и Архангельской области. Увеличится и число стран-участниц – «билеты» на поезд получили дети со всего постсоветского пространства. Почему школьники стран СНГ так мечтают о билете на спецсостав? Наши корреспонденты узнали у участников рейса прошлого года. Их отзывы и впечатления в материале Галины Буро.

Это была не просто искра, а настоящий фейерверк эмоций. Так говорит о своем участии в проекте «Поезд Памяти» гродненский гимназист Тимофей Курстак. Его выбрали тогда из сотен желающих. Заслуженно. Отличник в учебе, претендент на золотую медаль, активист. Теперь вошел в тройку победителей республиканской олимпиады по физике – без экзаменов может поступить в любой вуз страны. Признается, импульс к новым свершениям, пожалуй, получил год назад, в финальной точке маршрута поезда – в Минске на День Независимости.

Тимофей Курстак, ученик гимназии № 2 Гродно:

Была организована диалоговая площадка с Президентом нашей страны. Всем участникам нашего проекта очень понравилась открытость Президента Александра Григорьевича Лукашенко, то, как он проводит диалоги с молодежью. И, наверное, хочется сказать, насколько сильно ощущали гордость за наш народ. Путешествие по местам боевой славы городов Союзного государства оставило след глубоко внутри юноши. С особым трепетом потомок участников Великой Отечественной слушал каждую личную историю, связанную с приближением Победы. А ими участники «Поезд Памяти» часто делились после экскурсий по памятным местам.