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Чем стал «Поезд Памяти» 2023 года для его участников? Яркие отзывы со всей Беларуси

10 апреля 2024 18:54
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К старту готовится уникальный по своей сути патриотический проект – «Поезд Памяти». В июне состав уже в третий раз отправится в путешествие по местам боевой славы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2024 году его география станет еще шире – маршрут дойдет до Карелии и Архангельской области. Увеличится и число стран-участниц – «билеты» на поезд получили дети со всего постсоветского пространства. Почему школьники стран СНГ так мечтают о билете на спецсостав? Наши корреспонденты узнали у участников рейса прошлого года.

Их отзывы и впечатления в материале Галины Буро.

Чем стал «Поезд Памяти» 2023 года для его участников? Яркие отзывы со всей Беларуси-1

Это была не просто искра, а настоящий фейерверк эмоций. Так говорит о своем участии в проекте «Поезд Памяти» гродненский гимназист Тимофей Курстак. Его выбрали тогда из сотен желающих. Заслуженно. Отличник в учебе, претендент на золотую медаль, активист. Теперь вошел в тройку победителей республиканской олимпиады по физике – без экзаменов может поступить в любой вуз страны. Признается, импульс к новым свершениям, пожалуй, получил год назад, в финальной точке маршрута поезда – в Минске на День Независимости.

Чем стал «Поезд Памяти» 2023 года для его участников? Яркие отзывы со всей Беларуси-4

Тимофей Курстак, ученик гимназии № 2 Гродно:
Была организована диалоговая площадка с Президентом нашей страны. Всем участникам нашего проекта очень понравилась открытость Президента Александра Григорьевича Лукашенко, то, как он проводит диалоги с молодежью. И, наверное, хочется сказать, насколько сильно ощущали гордость за наш народ.

Путешествие по местам боевой славы городов Союзного государства оставило след глубоко внутри юноши. С особым трепетом потомок участников Великой Отечественной слушал каждую личную историю, связанную с приближением Победы. А ими участники «Поезд Памяти» часто делились после экскурсий по памятным местам.

Чем стал «Поезд Памяти» 2023 года для его участников? Яркие отзывы со всей Беларуси-7

Тимофей Курстак:
Самые запоминающиеся это были, скорее всего, реконструкции, которые у нас были около пяти раз. То есть тот момент, когда все вокруг замирает, ты переносишься как будто во время войны, когда рядом что-то взрывается, кто-то стреляет. Это просто не передать словами, это нужно ощущать.

Подробности в видео.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Галина Буро

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