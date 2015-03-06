Сколько, почем, где и какие цветы покупают белорусские мужчины к 8 Марта?

Новости Беларуси. В преддверии 8 Марта в Беларуси — цветочный бум. Только в Минске 6 марта активизировали торговлю порядка трех десятков спецмагазинов. По статистике, в канун красного дня календаря их доход увеличивается в несколько раз. Минторг еще 5 марта заявил о том, что проследит за правилами продажи атрибутов праздника. А также обратит внимание на стихийные места их реализации. Мол, у товара должно быть название, ценник, причем с обоснованной стоимостью, и указание страны-производителя.

У Привокзальной площади в Минске — цветочный бум. Хиты продаж: хризантемы, лилии и, конечно, тюльпаны, причем продают по всем правилам — единицы.

Алексей Запрудский, продавец цветочного магазина:

Из всех торговцев у нас легальное место. Хорошо здесь идет торговля.

Вместе с магазинами стационарными и выносные латки. Кто-то просто продает, стоя у тротуара. В итоге, к примеру, в этом месте — одна из цветочных полян. Такие у торговой инспекции на особом контроле. Продавать здесь можно. Большинство предпринимателей разрешение на это получили. Но с некоторыми условиями. К примеру, актуальный ценник.

Продавец цветов:

Ценников нет. Но это не столь важно. Главное, что товар качественный.

В том числе и поэтому Минторг за цветочную торговлю взялся особо. За три дня проверили 20 магазинов. Во всех выявили нарушения. В преддверии праздника закрывать не стали, хотя за злостные нарушения имели право. Некоторые объекты грешат графиком работы. Он просто не указан.

Наталья Василевская, начальник управления контроля потребительского рынка-торговой инспекции Министерства торговли Республики Беларусь:

Аналогичная проверка была осуществлена и в прошлом году. Порядка 50 процентов нарушителей сегодня у нас будут привлекаться повторно. Думаю, не заставит себя ждать реакция по поводу закрытия все-таки таких объектов.

Кстати, в эти дни торговлю контролирует и милиция.

За продажу цветов в неположенном месте предусмотрен штраф. Нарушитель заплатит почти 2 миллиона рублей.

Но протоколов, говорят сотрудники внутренних органов, в канун 8 Марта немного. В основном – предупреждения.

Евгений Сачек, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

Наши сотрудники нацелены на соблюдение законодательства в этом направлении. В принципе, места, в которых ведется несанкционированная торговля, нам известны. В каждом случае будут разбираться. Возможно, где-то это будет профилактическая беседа, разъяснения о недопущении нарушений.

К слову, в 2014 году на одну женщину в Беларуси приходилось 6 цветов. И это только импортных. Нынешний праздник, говорят продавцы, статистику может улучшить. По этому показателю у нашей страны одно из первых мест в Европе. В год на цветы белорусы тратят около 13 миллионов долларов.

В Министерстве торговли говорят: нарушениям, порой, способствуют сами покупатели. Мол, берут не глядя и не задумываясь о качестве товара.

Тем не менее контроль за цветочной торговлей в Беларуси продолжится. И не только во время праздников, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.