«Планируем не менее 300 тысяч цветов»: белорусы готовятся к 8 Марта

Новости Беларуси. Последний рабочий день на этой неделе – и он, без сомнения, будет наполнен весенним настроением. Белорусские женщины принимают поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Последний рабочий день на этой неделе – и он, без сомнения, будет наполнен весенним настроением. Белорусские женщины принимают поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Теплые слова накануне праздника в адрес прекрасной половины направил также глава нашего государства. Уже несколько дней во всех уголках страны царит предпраздничная суета. В цветочных магазинах идет бойкая торговля. Розы, тюльпаны, герберы, лилии, горшечные цветы – ассортимент цветов существенно увеличен.
Василий Сазонов, главный инженер тепличного хозяйства:
Конечно, к такому знаменательному празднику мы специально готовимся и стараемся, чтобы наши цветы были самыми лучшими, красивыми и долго стояли. К 8 Марта планируем не менее 300 тысяч цветов, сортов будет порядка 15.