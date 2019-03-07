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«Планируем не менее 300 тысяч цветов»: белорусы готовятся к 8 Марта

07 марта 2019 08:09
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Новости Беларуси. Последний рабочий день на этой неделе – и он, без сомнения, будет наполнен весенним настроением. Белорусские женщины принимают поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Планируем не менее 300 тысяч цветов»: белорусы готовятся к 8 Марта-1

Теплые слова накануне праздника в адрес прекрасной половины направил также глава нашего государства. Уже несколько дней во всех уголках страны царит предпраздничная суета. В цветочных магазинах идет бойкая торговля. Розы, тюльпаны, герберы, лилии, горшечные цветы – ассортимент цветов существенно увеличен.

«Планируем не менее 300 тысяч цветов»: белорусы готовятся к 8 Марта-4

Василий Сазонов, главный инженер тепличного хозяйства:
Конечно, к такому знаменательному празднику мы специально готовимся и стараемся, чтобы наши цветы были самыми лучшими, красивыми и долго стояли. К 8 Марта планируем не менее 300 тысяч цветов, сортов будет порядка 15.

# 8 Марта # общество # Василий Сазонов # Фотофакт

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