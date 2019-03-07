«Планируем не менее 300 тысяч цветов»: белорусы готовятся к 8 Марта

Новости Беларуси. Последний рабочий день на этой неделе – и он, без сомнения, будет наполнен весенним настроением. Белорусские женщины принимают поздравления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теплые слова накануне праздника в адрес прекрасной половины направил также глава нашего государства. Уже несколько дней во всех уголках страны царит предпраздничная суета. В цветочных магазинах идет бойкая торговля. Розы, тюльпаны, герберы, лилии, горшечные цветы – ассортимент цветов существенно увеличен.