Акушер Вера Русецкая: Профессия такая - дарить жизнь!

Плач ребенка - это самый долгожданный и желанный звук в мире. Сомневаетесь? Спросите об этом маму, которая лежит в родильном зале, или врача-акушера, который держит в руках обыкновенное чудо.

В Республиканском научно-практическом центре «Мать и Дитя» каждая мама – герой, а ребенок- настоящее чудо. Здесь рожают женщины, которые ради материнства рискуют здоровьем и даже жизнью. Только благодаря профессионализму докторов удается сохранить беременность и родить здоровых малышей.

Путь к мечте, для Натальи был тернист. В мединститут поступила не с первого раза, работала санитаркой, медсестрой, гинекологом в женской консультации. Но это того стоило. 19 лет стажа и до сих пор каждый рабочий день-праздник.

Интервью прервет плач младенца. После, Наталья расскажет, что эмоции на родах в качестве наблюдателя, по накалу, не идут ни в какое сравнение с эмоциями врача-акушера. Первый ребенок, который родился с ее помощью - уже подросток, но и сегодня перед каждой операцией она все также волнуется.

Современное обезболивание, вертикальные роды, партнерские - в роддоме любые новшества, которые облегчают процесс родов. Но важнее даже не это. Современный уровень белорусской медицины и квалификация врачей позволяют рожать здоровых детей женщинам, которые еще 10 лет назад, по медицинским показаниям, даже не мечтали стать матерью.

В 2014 году появилось на свет почти 119 тысяч белорусов.

Рождение ребенка - это, пожалуй, единственное чудо в современном мире. Иногда, будущей маме даже сложно в него поверить до тех пор, пока она не услышит, что внутри нее бьются два сердца.