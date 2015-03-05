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Митинг памяти Уго Чавеса прошёл 5 марта в Минске

05 марта 2015 18:43
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Новости Беларуси. Митинг памяти лидера Боливарианской революции Уго Чавеса прошёл 5 марта в Минске. Церемония возложения венков состоялась в парке, названном в честь венесуэльского лидера. Два года исполнилось с момента его ухода из жизни.

Уго Чавес вошел в историю как патриот не только своего, но и белорусского народа. Благодаря дружеским отношениям президентов двух стран был реализован ряд проектов: от строительства жилья до разработки полезных ископаемых, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

# общество # Памятники Минска # Фотофакт # Василий Панасюк # Мария Антония Кабеса

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