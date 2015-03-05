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В Минске во Дворце культуры ветеранов прошёл традиционный конкурс «День пирога»

05 марта 2015 18:39
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Новости Беларуси. В преддверии главного весеннего праздника во Дворце культуры ветеранов прошёл традиционный конкурс «День пирога». В необычном состязании приняли участие все 9 районов столицы. Каждая из команд представила на суд жюри кулинарные шедевры из теста — пироги, кулебяки, рулеты и печенье.

Профессиональное жюри оценивало не только вкусовые качества приготовленных блюд, но и оригинальную подачу фирменной выпечки. В 2015 году победу в кулинарной гонке одержала команда Первомайского района, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# общество # 8 Марта

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