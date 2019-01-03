«Сколько острых, резонансных цитат вышло отсюда». Эйсмонт показала Большой зал переговоров Дворца Независимости

Заметное событие года для всей планеты. В Минске вновь говорят о безопасности. Болевых точек на карте мира сегодня не меньше, чем в ХХ веке. А вероятность той самой холодной войны по-прежнему витает в воздухе. Наш Президент уже не в первый раз предлагает – договариваться, отметили в фильме «Наш 2018-ый».

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

Вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии. Потому что в основе её лежит стабильность и нормальная жизнь людей.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

Безусловно, во Дворце Независимости политическая жизнь бурлит, Вы понимаете, круглый год. Но если говорить конкретно про 2018-ый, то, наверное, из всех залов, которые у нас есть во Дворце, я бы выделила именно Большой зал переговоров.