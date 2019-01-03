«Сколько острых, резонансных цитат вышло отсюда». Эйсмонт показала Большой зал переговоров Дворца Независимости
Заметное событие года для всей планеты. В Минске вновь говорят о безопасности. Болевых точек на карте мира сегодня не меньше, чем в ХХ веке. А вероятность той самой холодной войны по-прежнему витает в воздухе. Наш Президент уже не в первый раз предлагает – договариваться, отметили в фильме «Наш 2018-ый».
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
Вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии. Потому что в основе её лежит стабильность и нормальная жизнь людей.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Безусловно, во Дворце Независимости политическая жизнь бурлит, Вы понимаете, круглый год. Но если говорить конкретно про 2018-ый, то, наверное, из всех залов, которые у нас есть во Дворце, я бы выделила именно Большой зал переговоров.
Игорь Позняк. СТВ:
Все видели, как Мюнхенская конференция здесь проходила.
Наталья Эйсмонт:
И не только Мюнхенская конференция. Вообще, события международной направленности, большие события проходили здесь. Начнем с июньского заседания Высшего Госсовета Союзного государства. Вот эти важнейшие переговоры в этом зале проходили. Дальше была встреча Президента Беларуси с членами Священного Синода Русской Православной Церкви и с Синодом Белорусской Православной Церкви. Тоже, вы понимаете, сейчас про духовность, про, вообще, состояние религии на постсоветском пространстве и в мире только ленивый не говорит. Поэтому, тоже важнейшая встреча.
Игорь Позняк:
То есть момент такой особенный был.
Наталья Эйсмонт:
Особенный, безусловно. И тот самый момент был таким переломным, очень важным. Очень важно было здесь поговорить. Дальше – заседание основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. И Вы помните, сколько здесь важнейших, глобальных тем поднималось, сколько острых, резонансных цитат вышло отсюда.
Игорь Позняк:
Та самая знаменитая фраза Александра Лукашенко, когда он сказал: «Демократии это вы у нас будете учиться». Мы её недавно вспоминали на фоне парижских событий.
Наталья Эйсмонт:
Да, и что мы сейчас видим. Какие-то события, какие-то процессы – они возвращаются, они подтверждают правильность того, о чём мы говорили здесь в 2018 году, вот именно в этом зале.