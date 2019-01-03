Валерий Малашко: «Мы должны мотивировать молодые пары, молодых мам на рождение детей»

Новости Беларуси. Все женщины, которые стали мамами в январе, получат подарки. В бэби-боксах – первые маникюрные ножнички для новорожденного, косметика, а также электронные градусники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Все женщины, которые стали мамами в январе, получат подарки. В бэби-боксах – первые маникюрные ножнички для новорожденного, косметика, а также электронные градусники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Реализация этой идеи не потребовала бюджетного финансирования. Подарки сформированы при поддержке партнеров проекта, организованного одной из общественных организаций вместе с Минздравом.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Хорошее сотрудничество государственных учреждений здравоохранения, общественный организаций – наверное, оно дает тоже определенный успех. Мы сегодня озабочены и демографическими проблемами, поэтому все вместе мы должны сегодня мотивировать молодые пары, молодых мам на рождение детей.
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