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Валерий Малашко: «Мы должны мотивировать молодые пары, молодых мам на рождение детей»

03 января 2019 14:14
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Новости Беларуси. Все женщины, которые стали мамами в январе, получат подарки. В бэби-боксах – первые маникюрные ножнички для новорожденного, косметика, а также электронные градусники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валерий Малашко: «Мы должны мотивировать молодые пары, молодых мам на рождение детей»-1

Реализация этой идеи не потребовала бюджетного финансирования. Подарки сформированы при поддержке партнеров проекта, организованного одной из общественных организаций вместе с Минздравом.

Валерий Малашко: «Мы должны мотивировать молодые пары, молодых мам на рождение детей»-4

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:
Хорошее сотрудничество государственных учреждений здравоохранения, общественный организаций – наверное, оно дает тоже определенный успех. Мы сегодня озабочены и демографическими проблемами, поэтому все вместе мы должны сегодня мотивировать молодые пары, молодых мам на рождение детей.

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# Рождаемость в Беларуси # общество # Валерий Малашко # Фотофакт

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