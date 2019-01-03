Некоторые водители ждут больше 10 часов: затор на границе с Польшей

Новости Беларуси. Пропускная способность увеличена на границе с Польшей. Меры приняты в связи с ростом потока легкового транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый загруженный из пунктов пропуска на эту минуту – «Брест». В очереди там стоят более полутора сотен машин. В ожидании некоторые водители провели уже более 10 часов. Такой напряженный трафик связывают с новогодними праздниками.