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Некоторые водители ждут больше 10 часов: затор на границе с Польшей

03 января 2019 14:02
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Новости Беларуси. Пропускная способность увеличена на границе с Польшей. Меры приняты в связи с ростом потока легкового транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый загруженный из пунктов пропуска на эту минуту – «Брест». В очереди там стоят более полутора сотен машин. В ожидании некоторые водители провели уже более 10 часов. Такой напряженный трафик связывают с новогодними праздниками.

Некоторые водители ждут больше 10 часов: затор на границе с Польшей-1

Большинство машин – с российскими номерами. Жители соседней страны едут на зимние каникулы в Польшу и далее в Западную Европу. Для многих такие заторы стали неожиданностью.

Некоторые водители ждут больше 10 часов: затор на границе с Польшей-4

Россияне едут к нам – видите, сколько их. Мы стоим. Нормальная очередь – это 3-4 часа, и поехали бы.

Некоторые водители ждут больше 10 часов: затор на границе с Польшей-7

Нина Глазычева, жительница Москвы (Россия):
С Москвы едем. По Европе решили покататься, на горнолыжку куда-нибудь заехать. Вообще во Францию. Не ожидали. Думали, что раньше будут такие пробки, ну а после Нового года, думали, уже будет свободно. Поэтому поехали после Нового года.

В отдельных пунктах пропуска на белорусско-польской границе увеличено количество сотрудников в нарядах, процесс оформления ускорен.

# Таможня Беларуси # общество # Нина Глазычева # Фотофакт

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