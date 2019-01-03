Мальчик, 4 килограмма: рассказываем про первого родившегося в Минске в новом году ребёнка

Как и положено мужчине, Андрей родился с богатырским весом – 4 килограмма. У родителей это уже второй ребенок. Теперь каждый Новый год будет в семье еще и глубоко личным праздником.

Новости Беларуси. Поздравления 3 января принимал минчанин, родившийся первым в новогоднюю ночь. Мальчик появился на свет около часа ночи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Куневич: Это событие мы запомним на всю жизнь. Должен был родиться немножечко раньше, 30 декабря. Когда он не родился 30 декабря, мы подумали, что уже, может быть, переждем, и где-нибудь это будет после Нового года. Но ближе к семи вечера 31-го стало понятно, что надо ехать в роддом.

Впрочем, все женщины, которые стали мамами в январе, получат подарки . В бэби-боксах – первые маникюрные ножнички для новорожденного, косметика, а также электронные градусники. Воплощение этой идеи не потребовало бюджетного финансирования. Подарки сформированы при поддержке партнеров проекта, организованного одной из общественных организаций вместе с Минздравом.

Валерий Малашко, министр здравоохранения Беларуси:

Главной цифрой прошлого года, и сегодня мы можем говорить о предварительной цифре младенческой смертности – она по итогам года не превысит 2,5 промилле. Это исторический минимум, и это один из самых низких показателей на Европейском континенте.

Надо сказать, что это не только показатель, который характеризует отличную работу служб родовспоможения, натальных служб, учреждений здравоохранения. Это интегральный показатель, который в целом характеризует уровень развития и уровень социальной политики в нашем государстве.