Электробус прямо в лаборатории: посмотрели, как специалисты БелГИСС проверяют качество продукции

«Сделано в Беларуси» – это бренд со знаком качества. Будь это многотонный погрузчик или сладкий новогодний подарок. Об этом говорят за сотни и тысячи километров от нас. Но главное – держать марку всегда и во всем. Для этого в нашей стране существует четкая система стандартов. Кто устанавливает критерии белорусского качества и как их проверяют, узнала Дарья Седун для программы Новости «24 часа» на СТВ.

Когда речь идет про белорусское качество, становится понятно: мелочей здесь нет. Даже обычная лампочка, прежде чем попасть на полки магазинов, проходит строгий контроль.

Николай Михайловский, инженер БелГИСС:

Наша задача – проверить основные показатели, параметры лампочки. Это потребляемая мощность и световой поток, который она выдает, насколько ярко она светит. Соответственно у нас есть интегрирующая схема, куда мы подключаем наш образец. Она полностью белая, чтобы свет отражался в специальный датчик, передается в компьютер, там обрабатывается и выдаются посчитанные значения, на основании которых мы можем определять: соответствует показаниям эта лампочка либо нет.

А это лучшая помощница любой хозяйки – посудомоечная машина. Не только удобно, но и экономно. По крайней мере, так заявляет производитель. Правда ли это? Покажет лабораторное исследование.

Дмитрий Ивашко, начальник лаборатории БелГИСС:

У нас есть испытуемый образец, есть эталонная посудомоечная машина. Суть – сравнить показатели эталонной машины с испытуемой. По требованию стандарта проверяются показатели эффективности мойки, показатели эффективности сушки, плюс одновременно фиксируются все параметры, такие как расход электроэнергии, температура воды внутри, подаваемое давление, время выполнения программы.

Еще в центре проверяют стиральные машины, микроволновки и другую электронику. В первую очередь это наша безопасность. Но как в лабораторных условиях изучить крупногабаритную и сложную технику? Например, электробус? Добро пожаловать в радиобезэховую камеру.

Олег Муравьев, начальник лаборатории БелГИСС:

Данная лаборатория предназначена для испытания различных объектов на устойчивость к электромагнитным полям и для измерения излучений от объектов. Собственно, сегодня мы видим, в лаборатории у нас находится транспортное средство, которое мы будем проверять, при различных воздействиях будем контролировать его рабочие режимы. Данное транспортное средство не должно, например, ускоряться, тормозить самопроизвольно. Вся светотехника должна работать в должном порядке. Также будем измерять излучение, которое генерирует данный объект в пространство. Площадки такого рода создаются в странах, которые достигли определенного уровня технического развития. То есть это запрос промышленности, запрос исследователей, которые достигли определенного уровня качества и хотят его дальнейшего повышения, чтобы выходить на международный уровень.