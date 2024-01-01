Директор БелГИСС: появление знака качества в Беларуси – это уровень глобальной узнаваемости

«Сделано в Беларуси» – это бренд со знаком качества. Будь это многотонный погрузчик или сладкий новогодний подарок. Об этом говорят за сотни и тысячи километров от нас. Но главное – держать марку всегда и во всем. Для этого в нашей стране существует четкая система стандартов. Кто устанавливает критерии белорусского качества и как их проверяют, узнала Дарья Седун для программы Новости «24 часа» на СТВ.

Вот уже много лет слоган «Сделано в Беларуси» работает лучше любой рекламы. Секрет успеха на самом деле прост. Беларусь остается одной из немногих стран, где под единым началом сохранились главные составляющие инфраструктуры качества: стандартизация, метрология, аккредитация, испытания. Чтобы все было, как говорится, по ГОСТу, в стране действует больше 31 тысячи стандартов.

Ольга Ильянкова, заместитель директора БелГИСС:

Ежегодно у нас в стране принимается порядка 200 новых стандартов. И еще около 200 и больше проходят оценку научно-технического уровня, чтобы понять, что те требования, которые в них заложены, продолжают обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции.

Для наших производителей выпуск товаров, которые соответствуют самым высоким стандартам и ожиданиям потребителей, – это не только имидж, но и возможность покорять новые рынки сбыта. А значит не время расслабляться – нужно выходить на новый уровень. Уже в 2024-м в Беларуси появится единый государственный знак качества. Это награда и признание, и отражение степени высочайшей ответственности.

Александр Скуратов, директор БелГИСС:

Белорусский бренд и так хорошо раскручен, хорошо узнаваем и за пределами нашей страны, и тем более в нашей стране. И появление знака качества – это будет такой уровень узнаваемости глобальной. Было бы очень здорово, если бы в следующем году наши предприятия-флагманы, наши достойные организации уже получили первые знаки. Это будет и очень почетно, и очень торжественно. Это будет венец Года качества.