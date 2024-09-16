Ко Дню народного единства – в центре Минска прошёл масштабный велопробег «Дорогами памяти»

В центре Минска 16 сентября прошел масштабный велопробег, посвященный Дню народного единства. «Дорогами памяти» проехали более 400 человек – это студенты и преподаватели столичных вузов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Старт акции символично дали у стелы «Минск – город-герой». К ее подножию легли цветы от участников.

Перед стартом велосипедисты провели разминку вместе с «Мисс Беларусь – 2023». Маршрут велопробега в этом году растянулся на 6 километров. Он прошел через знаковые места столицы и завершился в парке Победы. На финише каждого участника наградили памятными медалями. Главная цель велопробега – напомнить о том, какой ценой белорусам достались единство, независимость и мирное небо.

Полина Павлюкович, студентка Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники: Участвую от БГУИР, в частности от нашей профсоюзной организации студентов. Мне кажется, что это тоже очень важный праздник для нашей страны, в целом он очень объединяет наше общество, студентов.

Татьяна Якубович, председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки:

Большинство белорусов нашей страны четко осознают, что если не будет единства, не будет территориальной целостности, соответственно, не будет и государства. Но все мы уверены, что имея такого национального лидера, который у нас есть, если мы будем вместе, нам любые задачи по плечу.

Велопробег «Дорогами памяти» проходит уже третий год подряд. К спортивному марафону присоединились все области нашей страны.