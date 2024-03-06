Сколько детей хотят иметь белорусы? Показываем статистику

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

44 % белорусов хотят иметь двое детей, 22 % хотят одного. Три ребенка – 10 %. Хотя Президент часто говорит, что два – это ваши, а третий – уже мой, имеется в виду государственный, чтобы нас было больше.

Юлия Кулешова, младший научный сотрудник Центра оперативных исследований Института социологии НАН Беларуси:

1 874 респондентов по всей Беларуси из всех областных центров, из Минска, из отдельных районных городов и сельских населенных пунктов, все участвовали в этом исследовании, поэтому выборка наиболее репрезентативная и точно отражает данные всего населения республики. Мы видим, что доминирующее число детей, на которых ориентируются семьи, это два ребенка. Это во многом зависит от того, в какой семье родились сами респонденты. Мы видим взаимосвязь, что белорусы часто склонны к тому, чтобы воспроизводить модель семьи, в которой они росли. Двое детей неизменно остаются для почти половины белорусов той тенденцией, которой они следуют. Дети, которые росли в семье, где был один ребенок, чаще склонны тоже во взрослом возрасте ориентироваться на одного ребенка.