Беларусь и Япония возобновляют сотрудничество в сфере радиационной безопасности

В Минске по инициативе японской стороны состоялась встреча по вопросам преодоления последствий аварий на атомных электростанциях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Беседа начальника управления международного сотрудничества МЧС Дмитрия Ткачука и советника посольства Японии в Беларуси Томонори Хасэгавы прошла в Образовательном центре безопасности жизнедеятельности МЧС.

Здесь обсудили возможность возобновления двустороннего сотрудничества – прежде всего в рамках совместного комитета, который работает по межправительственному соглашению о ликвидации последствий радиационных аварий.

Дмитрий Ткачук, начальник управления международного сотрудничества МЧС Беларуси:

С момента своего создания в 2013 году деятельность комитета шла достаточно активно. Состоялось несколько заседаний, в ходе которых рассматривались вопросы восстановления территорий и работы в этих направлениях. После того, как произошла авария на Фукусиме, сотрудничество также велось достаточно активно. Во-первых, Республика Беларусь оказала гуманитарную помощь Японии в связи со значительными последствиями этой аварии. Во-вторых, мы удовлетворили просьбу японской стороны по изучению опыта Республики Беларусь, по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС. Всего в тот период более 50 делегаций посетили Республику Беларусь, всего более чем 400 экспертов изучали наш опыт.

По итогам встречи стороны договорились продолжать контакты и развивать сотрудничество в сфере радиационной безопасности. В МЧС подчеркивают: обмен опытом остается важным элементом работы по предотвращению и минимизации последствий возможных аварий на атомных объектах.