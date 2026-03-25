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Начался официальный визит Александра Лукашенко в КНДР

25 марта 2026 05:47
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Начался официальный визит Президента Беларуси Александра Лукашенко в Корейскую Народно-Демократическую Республику. По прибытии в Пхеньян глава нашего государства посетил Кымсусанский дворец Солнца и почтил память корейских вождей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко посетит КНДР! Станет ли визит поворотным в диалоге Минска и Пхеньяна?

Начался официальный визит Александра Лукашенко в КНДР-2

Визит проходит 25 и 26 марта по приглашению Председателя Государственных дел КНДР Ким Чен Ына. Центральным мероприятием станут переговоры лидеров двух стран.

Планируется обсудить весь спектр направлений развития белорусско-корейских отношений, определить основные сферы взаимного интереса и наиболее перспективные для реализации проекты. Визит призван укрепить договорно-правовую базу отношений и способствовать активизации двустороннего взаимодействия. Беларусь и КНДР в ходе визита Александра Лукашенко в Пхеньян намерены подписать договор о дружбе.

# Александр Лукашенко # Ким Чен Ын

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