Где попробовать уникальные сладости прямо с конвейера? Вот как развивают промтуризм в Беларуси

Март объявлен в Беларуси месяцем промышленного туризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это направление популярно. Люди ищут уникальные впечатления, которые им и дает посещение предприятий. В течение месяца Национальное агентство по туризму и Министерство промышленности проведут семинары, пресс-конференции и мастер-классы на производствах для популяризации экскурсионных маршрутов на предприятиях. Сегодня туристические фирмы и экскурсоводы со всей Беларуси изучают потенциал объектов в Гомельской области. К ним присоединилась и наш корреспондент Анна Корольчук.

Черноморские, сливочные, лимонные. В вафельном цехе кондитерской фабрики выпускают около тонны хрустящих сладостей в час. И сразу в магазины Беларуси, России и Казахстана. Из чего готовят вкусные начинки и как разрабатывают новые лакомства? Со всеми тонкостями производственного процесса и вековой историей предприятия с гостями делятся на экскурсиях, график которых расписан на месяцы вперед.

Татьяна Симонок, инженер-технолог кондитерской фабрики:

Мы производим 360 наименований готовой продукции. Конечно, всем известны легендарные наши «Черноморские» вафли, конфеты «Аэрофлотские», которые мы производим с 60-х годов. В 1960 году эти продукты завоевали премию ВДНХ на выставке в Москве.

Волшебные ароматы пробуждают аппетит, потому дегустировать продукцию туристам разрешают прямо с конвейера. Кроме конфет со вкусом ностальгии из советского детства, ассортимент удивляет и яркими новинками. В 2023 году на предприятии запустили новую линию по выпуску премиального шоколада.

На очереди художественны изделия. В Гомеле находится единственное производство в стране, где изготавливают сувениры в технике «сожская скань». На одну тарелку с древесным кружевом уходит около 10 дней.