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В Мексике полиция спасла около 300 нелегальных мигрантов

25 марта 2026 06:51
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В Мексике полиция случайно спасла около 300 нелегальных мигрантов: при проверке брошенного грузовика патрульные обнаружили людей, запертых в кузове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мексике полиция спасла около 300 нелегальных мигрантов-2

Среди них было много несовершеннолетних. Всем оказана необходимая помощь, а сами мигранты – граждане стран Центральной Америки, в том числе представители коренного населения Гватемалы – доставлены в центры временного содержания, где будет решаться их дальнейшая судьба. Сейчас полиция ищет водителя грузовика, выясняется, были ли у него сообщники и кто организовал преступную схему по контрабанде людей.

# Мексика

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