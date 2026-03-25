В Мексике полиция спасла около 300 нелегальных мигрантов

В Мексике полиция случайно спасла около 300 нелегальных мигрантов: при проверке брошенного грузовика патрульные обнаружили людей, запертых в кузове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Мексике полиция случайно спасла около 300 нелегальных мигрантов: при проверке брошенного грузовика патрульные обнаружили людей, запертых в кузове, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Среди них было много несовершеннолетних. Всем оказана необходимая помощь, а сами мигранты – граждане стран Центральной Америки, в том числе представители коренного населения Гватемалы – доставлены в центры временного содержания, где будет решаться их дальнейшая судьба. Сейчас полиция ищет водителя грузовика, выясняется, были ли у него сообщники и кто организовал преступную схему по контрабанде людей.