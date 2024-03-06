Прямой эфир

В двух районах Минской области приступили к севу яровых зерновых

06 марта 2024 17:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сев яровых стартовал в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. К работам уже приступили два района: Березинский и Клецкий. Традиционно первыми сеют культуры, наиболее устойчивые к низким температурам. Например, овес.

В двух районах Минской области приступили к севу яровых зерновых-1

В центральном регионе под него отведено около 7 тысяч гектаров земли. Однако пока не все сельхозорганизации готовы начать весеннюю посевную кампанию. Остальные районы в эти дни обрабатывают почву, вносят органические и минеральные удобрения. Особое внимание технике. Более 95 % сельскохозяйственных машин уже готовы к выходу в поля. С наступлением благоприятной погоды хозяйства оперативно включатся в процесс.

В двух районах Минской области приступили к севу яровых зерновых-4

Александр Валюшицкий, главный инженер сельхозпредприятия «Боровое-2003»:
Подготовку к посевной начали сразу после уборочной. Тракторы, погрузчики, сеялки уже готовы к посевной. Вся техника в хорошем состоянии. Работу уже закончили, техосмотр прошли все.

Всего в центральном регионе яровыми зерновыми намерены засеять около 100 тысяч гектаров. На помощь аграриям во время полевых работ придут заводчане и студенты. Планируется привлечь около 500 человек.

# Посевная кампания # общество # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Где попробовать уникальные сладости прямо с конвейера? Вот как развивают промтуризм в Беларуси
06 марта 2024 17:28

Где попробовать уникальные сладости прямо с конвейера? Вот как развивают промтуризм в Беларуси

В Минске прошёл белорусско-китайский женский форум
06 марта 2024 17:20

В Минске прошёл белорусско-китайский женский форум

Космос всё ближе! В Звёздном городке торжественно проводили экипажи 21-й экспедиции посещения МКС
06 марта 2024 17:15

Космос всё ближе! В Звёздном городке торжественно проводили экипажи 21-й экспедиции посещения МКС