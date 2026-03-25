Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в углублении взаимодействия с Грецией

Александр Лукашенко поздравил народ Греции с Днем Независимости. Президент подчеркнул, что Беларусь, как и Греция, придает исключительное значение поддержанию социальной справедливости, сохранению культурного и духовного наследия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это именно те ценности, которые расширяют связи между нашими народами», – отметил глава государства.