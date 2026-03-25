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Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в углублении взаимодействия с Грецией

25 марта 2026 06:26
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Александр Лукашенко поздравил народ Греции с Днем Независимости. Президент подчеркнул, что Беларусь, как и Греция, придает исключительное значение поддержанию социальной справедливости, сохранению культурного и духовного наследия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это именно те ценности, которые расширяют связи между нашими народами», – отметил глава государства.

Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в углублении взаимодействия с Грецией-2

«Этот знаковый для вашего государства праздник, является символом борьбы греческого народа за свободу и право на самоопределение, его непоколебимой приверженности идеалам национального достоинства и гордости за свое Отечество», – говорится в поздравлении. 

Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в углублении взаимодействия с Афинами и выразил уверенность в том, что белорусско-греческие отношения имеют серьезный потенциал для более динамичного развития. Президент Беларуси пожелал народу Греции мира и прогресса.

# Александр Лукашенко # Греция

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