Лукашенко подтвердил заинтересованность Беларуси в углублении взаимодействия с Грецией

Александр Лукашенко поздравил народ Греции с Днем Независимости. Президент подчеркнул, что Беларусь, как и Греция, придает исключительное значение поддержанию социальной справедливости, сохранению культурного и духовного наследия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Это именно те ценности, которые расширяют связи между нашими народами», – отметил глава государства.
«Этот знаковый для вашего государства праздник, является символом борьбы греческого народа за свободу и право на самоопределение, его непоколебимой приверженности идеалам национального достоинства и гордости за свое Отечество», – говорится в поздравлении.
Александр Лукашенко подтвердил заинтересованность Минска в углублении взаимодействия с Афинами и выразил уверенность в том, что белорусско-греческие отношения имеют серьезный потенциал для более динамичного развития. Президент Беларуси пожелал народу Греции мира и прогресса.