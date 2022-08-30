Сколько денег тратится из бюджета на ремонт школы и почему первый урок начинается так рано? Ответила Наталья Проскурова

Первое сентября – праздник для детей, но учебный год начинается у всей системы образования. Вступает в силу обновленный Кодекс. Это будет своеобразным экзаменом для педагогов и управленцев, перед которыми Президент поставил немало задач, чтобы высший балл получила белорусская практика обучения в школах и вузах. Как увидеть в маленьком человеке большой талант, дать возможность проявить себя в школе и на пути к профессии? Житейская перипетия школьной формы, разнообразное меню в столовой, лучший букет на первое сентября с минимальной нагрузкой на семейный бюджет. Темы программы: идем в школу. К чему быть готовыми? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ. Как школы подготовились к новому учебному году?

Екатерина Забенько, СТВ:

Тем для разговора огромное количество. Давайте сегодня с вами сосредоточимся на школе. Сколько маленьких минчан в этом сезоне пойдут в школу?

Наталья Проскурова, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Очень люблю приходить к вам в студию, потому что всегда интересный разговор получается. В текущем учебном году за парты сядут 231 тысяча школьников, из которых почти 25 тысяч первоклассников. Екатерина Забенько:

Как, на ваш взгляд, подготовились школы? Может быть, есть какие-то новшества, на которых имело бы смысл остановиться подробнее?

Наталья Проскурова:

Система образования Минска готова к началу нового учебного года. Благодаря работе районных межведомственных комиссий подписаны все сертификаты готовности по всем учреждениям образования. Исключение – переходящие объекты на следующий календарный год, которые находятся на капитальном ремонте, а дети временно обучаются на базе других учреждений образования. С текущего учебного года в каждом учреждении образования будет открыт музей либо музейная экспозиция, посвященная разным направлениям. Все-таки у нас Год исторической памяти. Если говорить о материально-технической базе, почти 40 миллионов рублей из бюджета Минска затрачено на текущие ремонты при подготовке учреждений образования. Также закуплено оборудование в столовые, в кабинеты. Здесь хочу поблагодарить Министерство образования, потому что в этом году Минск получил 73 кабинета биологии со всеми необходимыми элементами и пособиями, 21 кабинет трудового обучения, что тоже поможет в реализации образовательной программы нашим детям. Патриотизм в школах

Екатерина Забенько:

Патриотизм в последние годы стал образовательным трендом. Хоть он и был всегда, но сейчас наконец-то дети стали слышать преподавателей, многие родители увидели, что такое, когда ребенок не знает, что такое родина, не знает своей истории, поняли, к каким последствиям это все может привести. Что сегодня говорят преподаватели? Как дети реагируют на такие уроки, что их учат быть патриотами? Наталья Проскурова:

Очень хорошо реагируют. Мы иногда сталкиваемся с такими ситуациями, что дети гораздо больше воспринимают информацию, которую получают от педагога, а не от родителей. Такие ситуации тоже есть. Поэтому от того, как педагог подаст эту информацию, будет зависеть и реакция ребенка. Екатерина Забенько:

Интересно, как отнеслись к такому новшеству, что теперь на государственные праздники, линейки с гимном, с поднятием флага?

Наталья Проскурова:

Я бы не сказала, что это новшество, потому что в большинстве учреждений образования такая традиция была. Да, сегодня она узаконена. Я считаю, что это замечательная традиция, потому что не только наши дети, но и наши родители, педагоги, все граждане нашей страны должны знать свой гимн и свой флаг. А как по-другому может быть в государственном учреждении образования? К скольки дети должны приходить в школу и какие здесь есть исключения? Екатерина Забенько:

Вопрос от нашей телезрительницы. Почему в некоторых школах (в частности, в 130-й) так рано начинаются занятия – в 8 утра? Это при том, что смена, как я понимаю, в школе одна. Еще когда-то Президент сказал: пожалейте детей, дайте им ходить в школу в 9 утра. Как-то будет корректироваться этот график? Наталья Проскурова:

Да, еще в словах Президента было, что лишний час поспать не помешает. Что касается школы № 130, это исключение из правил. У нас школы, которые с максимальной нагрузкой работают в две смены, начинают свои занятия в 8:30, все остальные – практически в 9. Что касается 130-й школы, то это вынужденная мера. Там сегодня расположен центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в связи с тем, что его здание находится на ремонте. Это временно, думаю, когда ремонт завершится, все вернется, будет так, как положено.