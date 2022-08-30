На каких специальностях были самые высокие проходные баллы в 2022? Ответили в Министерстве образования

В 2022 году в Беларуси выдалось достаточно теплое лето: и пока одни отдыхали на природе, другие готовились к ЦТ и мониторили проходные баллы. Вступительная кампания в 2022 году уже практически завершена – результаты уже известны. О самых востребованных профессиях и максимальных проходных баллах рассказали в Министерстве образования.

Сергей Касперович, начальник главного управления профессионального образования Министерства образования: Специальности в области медицины: в отдельных случаях проходные баллы превышали 360, например, стоматология – 369. Превышали 350 в отношении специальности «лечебное дело». Высокие баллы сложились на IT-специальности. Они превышали и 350, и 360 баллов. В отдельном случае, и 370 баллов. Высокие проходные баллы отмечались на архитектуру, архитектурный дизайн. На ряд технико-технологических специальностей.

Что касается первой ступени высшего образования, наибольшей популярностью в 2022 году пользовались стоматология, IT-специальности и маркетинг. Такая тенденция сохраняется уже не первый год. Не менее низкие проходные баллы на эти специальности и на платной форме обучения – там конкурс начинается от 300 баллов. К слову, на вторую ступень образования – магистратуру – в этом году также много желающих.

Сергей Касперович:

Магистратура пользуется спросом у абитуриентов. Но это абитуриенты, которые имеют высшее образование. Прием в магистратуру завершился в первой половине июля. Магистратура – это подготовка для научно-ориентированных секторов экономики, для поступления в аспирантуру, чтобы заниматься в последующем научной, инновационной деятельностью, образовательной деятельностью. Более 3 тысяч человек принято.

Следует отметить, что не все абитуриенты выбирают высшее образование. В 2022 году 25 тысяч бывших школьников отдали предпочтение профессионально-техническому образованию и более 38 тысяч – среднему специальному.