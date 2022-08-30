Педагоги рассказали, что такое допрофильное образование и как оно поможет учащимся

Первое сентября – праздник для детей, но учебный год начинается у всей системы образования. Вступает в силу обновленный Кодекс. Это будет своеобразным экзаменом для педагогов и управленцев, перед которыми Президент поставил немало задач, чтобы высший балл получила белорусская практика обучения в школах и вузах. Как увидеть в маленьком человеке большой талант, дать возможность проявить себя в школе и на пути к профессии? Житейская перипетия школьной формы, разнообразное меню в столовой, лучший букет на первое сентября с минимальной нагрузкой на семейный бюджет. Темы программы: идем в школу. К чему быть готовыми? Об этом поговорили в программе «Большой город» на СТВ.

Екатерина Забенько, СТВ:

Одним из новшеств станет развитие допрофильного образования. Предлагаю посмотреть, как идет подготовка к этому процессу в школах за несколько дней до старта нового образовательного сезона.

Людмила Вырко – учитель русского языка. Она не понаслышке знакома с допрофильным образованием. Ее уроки строятся по современным методикам. Акцент делается на развитие критического мышления и профориентацию. С 2015 года инновационный подход к обучению практикуют в 86-й школе.

Людмира Вырко, учитель русского языка и литературы СШ № 86 Минска:

В классах допрофильного обучения ребята, как правило, очень активные и заинтересованные в изучении таких предметов, как, например, русский язык, потому что они прекрасно понимают, что в дальнейшем им предстоит сдавать экзамен по русскому языку или тестирование, потому что в любое высшее учебное заведение необходимо сдавать язык.

Такая практика помогает ребятам определиться с будущей профессией и найти свое призвание, а педагог здесь – Полярная звезда, которая направляет учащегося на верный путь. По окончании девяти классов школьник самостоятельно может решить, пойти ли ему в колледж, чтобы освоить рабочую профессию, или продолжить обучение в десятом классе.

Вадим Зайцев, заместитель директора СШ № 86 Минска:

Главная цель допрофильных классов – это раннее выявление способностей у учащихся для дальнейшей профориентации. У нас в этом году в восьмом классе открывается на повышенном уровне изучение русского языка и истории Беларуси, в девятом классе – изучение английского и русского языков на повышенном уровне.