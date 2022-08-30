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«На любой вкус и кошелёк». Как подготовить ребёнка к школе и не разориться?

30 августа 2022 14:11
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Новости Беларуси. Поддержка государства на подготовку к школе. В Минской области многодетные семьи в полном объеме получили материальную помощь к новому учебному году. Это порядка 20 тысяч семей, в которых воспитываются почти 40 тысяч школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подробнее в материале Алеси Ивановой.

«На любой вкус и кошелёк». Как подготовить ребёнка к школе и не разориться?-1

Для Светланы Павловской конец августа – время хлопотное. Она – мать пятерых детей. Старший сын учится в колледже в Минске, а вот четверых нужно подготовить к школе.

«На любой вкус и кошелёк». Как подготовить ребёнка к школе и не разориться?-4

Виолетта в 2022 году пойдет уже в 4-й класс, Артем – в 6-й. К 1 сентября детям надо обновить форму и купить канцелярские принадлежности. Часть затрат покрывают социальные выплаты для многодетных.

«На любой вкус и кошелёк». Как подготовить ребёнка к школе и не разориться?-7

Алеся Иванова, корреспондент:
Для школьников представлен огромный выбор товаров на любой вкус и кошелек. В Логойском универмаге цены отнюдь не кусаются. Именно сюда приходят за покупками многодетные семьи. На одного ребенка-школьника государство выделяет порядка 100 рублей. Кроме того, в магазине на многие товары действует скидка 20 %.

Подробнее в видеоматериале.

# Подготовка к школе # общество # Алеся Иванова # Светлана Павловская # Артём Павловский # Анастасия Комикова # Ирина Некрашевич # Тамара Афанасьева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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