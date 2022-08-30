«На любой вкус и кошелёк». Как подготовить ребёнка к школе и не разориться?

Новости Беларуси. Поддержка государства на подготовку к школе. В Минской области многодетные семьи в полном объеме получили материальную помощь к новому учебному году. Это порядка 20 тысяч семей, в которых воспитываются почти 40 тысяч школьников, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Подробнее в материале Алеси Ивановой.

Для Светланы Павловской конец августа – время хлопотное. Она – мать пятерых детей. Старший сын учится в колледже в Минске, а вот четверых нужно подготовить к школе.

Виолетта в 2022 году пойдет уже в 4-й класс, Артем – в 6-й. К 1 сентября детям надо обновить форму и купить канцелярские принадлежности. Часть затрат покрывают социальные выплаты для многодетных.