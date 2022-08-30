«Минсккоммунтеплосеть» завершила подготовку к отопительному сезону

Выполнены профилактические работы на 46 котельных. Проведена диагностика и режимно-наладочные испытания оборудования. Создан аварийный запас мазута и древесного топлива. Прошли также гидравлические испытания теплосетей. Их протяженность составляет более 900 километров. Продолжается и замена сетей с длительными сроками эксплуатации. Это не повлияет на запуск с наступлением отопительного сезона. До 1 октября планируется заменить более 40 километров сетей.