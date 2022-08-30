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«Минсккоммунтеплосеть» завершила подготовку к отопительному сезону

30 августа 2022 14:07
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Новости Беларуси. Предприятие «Минсккоммунтеплосеть» завершило подготовку к отопительному сезону, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Минсккоммунтеплосеть» завершила подготовку к отопительному сезону-1

Выполнены профилактические работы на 46 котельных. Проведена диагностика и режимно-наладочные испытания оборудования. Создан аварийный запас мазута и древесного топлива. Прошли также гидравлические испытания теплосетей. Их протяженность составляет более 900 километров. Продолжается и замена сетей с длительными сроками эксплуатации. Это не повлияет на запуск с наступлением отопительного сезона. До 1 октября планируется заменить более 40 километров сетей.

# Отопительный сезон # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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