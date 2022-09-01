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Урок был наполнен неожиданностями. Что сказали ребята после занятия у Президента?

01 сентября 2022 15:06
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Новости Беларуси. Наш путь святой, мы должны придерживаться толерантности, которая подарена нам предками. Об этом Александр Лукашенко заявил во время открытого урока в День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В импровизированный учебный класс превратился один из залов Дворца Независимости.

Урок был наполнен неожиданностями. Что сказали ребята после занятия у Президента?-1

Этот открытый урок всецело был наполнен и эмоциональными моментами, и даже неожиданностями. На него Александр Лукашенко пришел с журналом. Никто и подумать не мог, что придется условно идти «к доске» и отвечать на вопросы Президента без какой-либо подготовки. Но глава государства сразу всех присутствующих успокоил и предупредил, чтобы не волновались и отвечали своими словами. Однако многие даже и не думали переживать, ведь для них как настоящих патриотов своей страны истина проста: у времени есть память, и это история, забыть которую никак нельзя.

Урок был наполнен неожиданностями. Что сказали ребята после занятия у Президента?-4

Михаил Чижевский, учащийся Минского государственного областного лицея:
Я за сохранение исторической памяти, ведь мы не должны забывать, какой ценой нам досталась Победа. У меня дедушка прошел блокаду Ленинграда, прадедушка. Прапрадедушка прошел Первую мировую, не участвовал во Второй мировой, но спас 10 партизан.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Ты откуда так хорошо знаешь прошлое своей семьи?

Михаил Чижевский:
Безусловно, бабушки, дедушки со слезами на глазах 9 Мая, когда был еще совершенно маленький, рассказывали, показывали фотографии. И когда ты видишь, как по глазам твоих родственников катятся слезы, это незабываемое такое зрелище. Правда.

Урок был наполнен неожиданностями. Что сказали ребята после занятия у Президента?-7

Анастасия Гладковская, учащаяся средней школы № 21 Гомеля:
Знать историю – это очень важно. Узнавать историю от своих родных, у кого прабабушки, прапрабабушки воевали. У меня прапрабабушка воевала. И также прапрадедушка был партизаном.

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# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко # Михаил Чижевский # Виктория Ходосок # Анастасия Гладковская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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