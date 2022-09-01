Урок был наполнен неожиданностями. Что сказали ребята после занятия у Президента?

Новости Беларуси. Наш путь святой, мы должны придерживаться толерантности, которая подарена нам предками. Об этом Александр Лукашенко заявил во время открытого урока в День знаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В импровизированный учебный класс превратился один из залов Дворца Независимости.

Этот открытый урок всецело был наполнен и эмоциональными моментами, и даже неожиданностями. На него Александр Лукашенко пришел с журналом. Никто и подумать не мог, что придется условно идти «к доске» и отвечать на вопросы Президента без какой-либо подготовки. Но глава государства сразу всех присутствующих успокоил и предупредил, чтобы не волновались и отвечали своими словами. Однако многие даже и не думали переживать, ведь для них как настоящих патриотов своей страны истина проста: у времени есть память, и это история, забыть которую никак нельзя.

Михаил Чижевский, учащийся Минского государственного областного лицея:

Я за сохранение исторической памяти, ведь мы не должны забывать, какой ценой нам досталась Победа. У меня дедушка прошел блокаду Ленинграда, прадедушка. Прапрадедушка прошел Первую мировую, не участвовал во Второй мировой, но спас 10 партизан.

Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Ты откуда так хорошо знаешь прошлое своей семьи?

Михаил Чижевский:

Безусловно, бабушки, дедушки со слезами на глазах 9 Мая, когда был еще совершенно маленький, рассказывали, показывали фотографии. И когда ты видишь, как по глазам твоих родственников катятся слезы, это незабываемое такое зрелище. Правда.