Яичница-болтунья приготовится меньше, чем за полминуты. Рецепт с креветками и авокадо

Лена Климук, кулинар:

Приготовим очень модный и быстрый завтрак с креветками и авокадо.

Приступаем к очищению креветок. Сначала снимем панцирь, а затем удалим кишечник. Удалить кишечник из креветок можно двумя способами. Первый способ – зубочисткой. И второй способ – ножом. Вдоль по хребту разрезаем и достаем.

Приступаем к обжариванию креветок. Разогреваем сковородку и сразу же наливаем оливковое масло. Пока разогревается сковородка для креветок, я хочу подогреть хлеб. Духовка разогрета, отправляю туда хлеб. Обжариваем креветки. За две минуты, пока обжариваются креветки, мы сделаем яичницу-болтунью с зеленью. Креветки готовятся, мы их перевернули.

Немного зеленого лука, чуть-чуть петрушки, соль и специи.

Креветки уже готовы. Предварительно достаем их.

Взбиваем нашу яичницу-болтунью. Отправляем все на сковородку. Полминуты – все готово. Сразу выкладываем в сервировочную тарелку. Теперь нам надо нарезать авокадо. Выкладываем его на тарелку. Теперь время креветок. Несколько черри для украшения. Немного салатных листьев просто порвем.

На теплый хлеб выкладываем немного сливочного сыра обратной стороной ложки.