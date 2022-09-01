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Яичница-болтунья приготовится меньше, чем за полминуты. Рецепт с креветками и авокадо

01 сентября 2022 15:05
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Лена Климук, кулинар:
Приготовим очень модный и быстрый завтрак с креветками и авокадо.

Яичница-болтунья приготовится меньше, чем за полминуты. Рецепт с креветками и авокадо-1

Приступаем к очищению креветок. Сначала снимем панцирь, а затем удалим кишечник. Удалить кишечник из креветок можно двумя способами. Первый способ – зубочисткой. И второй способ – ножом. Вдоль по хребту разрезаем и достаем.

Яичница-болтунья приготовится меньше, чем за полминуты. Рецепт с креветками и авокадо-4

Приступаем к обжариванию креветок. Разогреваем сковородку и сразу же наливаем оливковое масло. Пока разогревается сковородка для креветок, я хочу подогреть хлеб. Духовка разогрета, отправляю туда хлеб. Обжариваем креветки. За две минуты, пока обжариваются креветки, мы сделаем яичницу-болтунью с зеленью.

Креветки готовятся, мы их перевернули.

Яичница-болтунья приготовится меньше, чем за полминуты. Рецепт с креветками и авокадо-7

Немного зеленого лука, чуть-чуть петрушки, соль и специи.

Яичница-болтунья приготовится меньше, чем за полминуты. Рецепт с креветками и авокадо-10

Креветки уже готовы. Предварительно достаем их.

Яичница-болтунья приготовится меньше, чем за полминуты. Рецепт с креветками и авокадо-13

Взбиваем нашу яичницу-болтунью. Отправляем все на сковородку. Полминуты – все готово. Сразу выкладываем в сервировочную тарелку.

Теперь нам надо нарезать авокадо. Выкладываем его на тарелку. Теперь время креветок. Несколько черри для украшения. Немного салатных листьев просто порвем.

Яичница-болтунья приготовится меньше, чем за полминуты. Рецепт с креветками и авокадо-16

На теплый хлеб выкладываем немного сливочного сыра обратной стороной ложки.

Яичница-болтунья приготовится меньше, чем за полминуты. Рецепт с креветками и авокадо-19

Завтрак красиво собран на тарелке. Немного сбрызнем нерафинированным оливковым маслом авокадо и салат. Немножко крупной соли.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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