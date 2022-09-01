СТВ объявляет о начале кастинга корреспондентов и телеведущих!

Приглашаются целеустремленные, талантливые и харизматичные люди, желающие постоянно совершенствоваться и ежедневно быть в гуще новостей.

Вы не боитесь камеры и интересуетесь происходящими вокруг вас событиями? Вы умны, обаятельны, грамотны и уверены в себе? Попробуйте рассказать об этом прямо сейчас!

1. Снимите небольшое видео о себе!

2. Напишите рассказ о своем опыте и достижениях!

3. Отправьте видео и рассказ на casting@ctv.by!

Кстати, есть вакансия и для PHP-программиста! Пишите на эту почту aleksandrovich@ctv.by.