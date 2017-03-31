Сколько часов можно работать по совместительству?

Новости Беларуси. Как нормирован рабочий день сотрудника-«совместителя», рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

Работа по совместительству предполагает половину рабочего дня. То есть, 4 часа.

Обед в данном случае предусмотрен? Не час, а 30 минут?

Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза:

Работа по совместительству предполагает заключение трудового договора. В трудовом договоре указывается, какую работник будет выполнять работу, время работы, режим труда и отдыха, заработная плата и трудовой отпуск.

То есть, как и у работника по основной работе.

Илона Волынец:

А больше 4 часов можно работать?