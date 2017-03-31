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Всё о работе по совместительству: «Открытый разговор»

31 марта 2017 16:53
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Новости Беларуси. На несколько фронтов. Стоит ли работать за себя и за того парня? И можно ли усидеть на двух стульях? Всё о работе по совместительству – в программе «Открытый разговор». Экспертами выступили главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Илона Парафенюк и HR-директор IT-компании «IBA Group» Артур Мотин. 

Можно ли заставить работника выполнять дополнительные обязанности?

Нужно ли сообщать на основной работе о подработке?

Положена ли доплата за увеличение объёма работ?

Кто не может работать по совместительству?

Сколько часов можно работать по совместительству?

Можно ли во время трудового отпуска подрабатывать у своего же нанимателя?

Уволят ли сотрудника, заменявшего «декретницу»?

А также в программе рассказали: 

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# общество # Трудовые отношения

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