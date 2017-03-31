Всё о работе по совместительству: «Открытый разговор»

Новости Беларуси. На несколько фронтов. Стоит ли работать за себя и за того парня? И можно ли усидеть на двух стульях? Всё о работе по совместительству – в программе «Открытый разговор». Экспертами выступили главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза Илона Парафенюк и HR-директор IT-компании «IBA Group» Артур Мотин.
Можно ли заставить работника выполнять дополнительные обязанности?
Нужно ли сообщать на основной работе о подработке?
Положена ли доплата за увеличение объёма работ?
Кто не может работать по совместительству?
Сколько часов можно работать по совместительству?
Можно ли во время трудового отпуска подрабатывать у своего же нанимателя?
Уволят ли сотрудника, заменявшего «декретницу»?
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