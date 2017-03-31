Кто не может работать по совместительству?

Новости Беларуси. Кому нельзя трудиться на два фронта, рассказали в программе «Открытый разговор».

Илона Волынец, СТВ:

К примеру, один человек не может занимать сразу две руководящие должности.

Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза:

Ещё не имеет права работать по совместительству лица, работающие во вредных и особо опасных условиях труда. И также ещё лица, осуждённые за корыстные преступления, не имеют права работать по совместительству, если в государственных организациях работа непосредственно связана с материальными ценностями. То есть, они не могут быть материально ответственными.