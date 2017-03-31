Положена ли доплата за увеличение объёма работ?

Новости Беларуси. Если после сокращения сотрудника на оставшихся увеличивается нагрузка, должен ли наниматель доплачивать, рассказали в программе «Открытый разговор». Ольга (Гомель):

В нашем отделе работает 5 человек. Начальник хочет сократить количество сотрудников, но объём работ остается прежним. Положены ли тому, кто останется, дополнительная оплата, ведь обязанностей у нас только прибавится?



Илона Парафенюк, главный правовой инспектор труда Республиканского комитета Белхимпрофсоюза:

Если будут сокращены люди, работники будут выполнять больший объём работ, наниматель обязан произвести доплату. Доплата производится по соглашению между работником и нанимателем в части размера