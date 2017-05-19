Любовь и аисты: дикая птица выбрала себе пару в Гродненском зоопарке

Новости Беларуси. Необычная история любви развивается в Гродненском зоопарке. Стены не стали помехой для настоящих чувств. Вольный аист решил создать семью с местным обитателем. У пары сейчас романтический период на радость посетителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История любви этих аистов стала, пожалуй, самой обсуждаемой у посетителей зоопарка. Не лишена трогательной романтики и в то же время весьма загадочная. Виданное ли дело: дикая птица выбрала себе пару не на белорусских вольных просторах, а здесь – среди вольеров и клеток. Уж очень ей приглянулся длинноногий кавалер с перебитым крылом.

Наталья Скоробогатова, заведующий секцией Гродненского зоопарка:

К нам привезли его просто обычные жители с дачного поселка. Веточка на дереве под ветром сломалась, сухое было дерево. И два аистенка стали на крыло, а третьему, к сожалению, не повезло – упал и сломал крылышко.

Этот аист уже никогда не сможет летать. Но вольная самка полюбила его таким, какой есть. И тут уже, как назвать: мезальянс или настоящая любовь.