Любовь и аисты: дикая птица выбрала себе пару в Гродненском зоопарке

Новости Беларуси. Необычная история любви развивается в Гродненском зоопарке. Стены не стали помехой для настоящих чувств. Вольный аист решил создать семью с местным обитателем. У пары сейчас романтический период на радость посетителям, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
История любви этих аистов стала, пожалуй, самой обсуждаемой у посетителей зоопарка. Не лишена трогательной романтики и в то же время весьма загадочная. Виданное ли дело: дикая птица выбрала себе пару не на белорусских вольных просторах, а здесь – среди вольеров и клеток. Уж очень ей приглянулся длинноногий кавалер с перебитым крылом.
Наталья Скоробогатова, заведующий секцией Гродненского зоопарка:
К нам привезли его просто обычные жители с дачного поселка. Веточка на дереве под ветром сломалась, сухое было дерево. И два аистенка стали на крыло, а третьему, к сожалению, не повезло – упал и сломал крылышко.
Этот аист уже никогда не сможет летать. Но вольная самка полюбила его таким, какой есть. И тут уже, как назвать: мезальянс или настоящая любовь.
Виталий Гуменный, заместитель директора Гродненского зоопарка:
Первых три дня вольный аист звал нашего завсегдатая улететь с собой. И было очень трогательно наблюдать картину, когда вот эта птица, которая не может летать, со всей душой расправляла крылья, билась, пыталась взлететь. Но не получилось.
Тогда самка взяла инициативу в свои крылья. Разогнала всех птиц на этом берегу реки, окружила избранника вниманием и стала обустраивать семейный быт.
Галина Буро, СТВ:
Аист долго присматривал место для гнезда. Выбрал вариант неожиданный – на вольере с хищными птицами. Соседство с орланами и грифами показалось самке наиболее безопасным – дом под надежной охраной.
Чего ждать от этих отношений – работники пока не знают. Но надеются на лучшее. Ведь, говорят, что аисты – верные. А если создают пару, то уже на всю жизнь. Да и в целом в Беларуси испокон веков верили: там, где эта грациозная птица вьет гнездо – быть счастью.