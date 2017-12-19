Как в новогодние и рождественские дни будут работать больницы, поликлиники и аптеки

Новости Беларуси. Медицинские учреждения в рождественские и новогодние дни меняют режим работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, больницы 23 декабря и 20 января будут работать по графику субботы, 24 декабря – выходного дня, 25 декабря и 1 января – праздничного дня, 2 января – рабочего дня.

Поликлиники и аптеки 23 декабря и 2 января будут работать по графику субботы, 24 декабря – выходного дня, 25 декабря и 1 января – праздничного дня, 20 января – рабочего дня.

В выходные и праздничные дни в приемных отделениях больниц, травматологических пунктах будут дежурить наиболее квалифицированные специалисты.