Сколько белорусов находится за рубежом и как их вернуть?

Новости Беларуси. Карантин, закрытие границ, отмена авиарейсов. Сотни тысяч туристов по всему миру оказались заложниками мер борьбы с коронавирусом. В эту ловушку попали и белорусы. Как вернуть деньги за несостоявшиеся туры и когда нормализуется ситуация в турбизнесе? Об этом и не только поговорим с гостем СТВ. У нас в студии Ирина Воронович – директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси. Сергей Прохоров, СТВ:

В Министерстве спорта и туризма уже около недели работает прямая линия. Много ли звонков и какие вопросы самые насущные?

Ирина Воронович, директор Департамента по туризму Министерства спорта и туризма Беларуси:

Да, линия работает с 18 марта 2020 года. Уже в первый день, через час, мы поняли, что одного телефонного номера недостаточно и через час подключили второй номер. Первый день был очень горячий, потому что отвечали на один звонок и сразу звучал второй звонок. Поэтому на следующий день было понятно, что даже времени – 12 часов (с 8 утра до 8 вечера) – этого недостаточно. Было принято решение о том, что в Министерстве спорта и туризма сотрудники Департамента по туризму и сотрудники Национального агентства по туризму будут дежурить 24 часа в сутки. Люди активно отвечают на вопросы, и все те, кто находится за рубежом в сложной ситуации, могут получить адекватный и понятный ответ, как поступить в этой ситуации. Российская Федерация закрыла границы, к этому мы были не готовы

Сергей Прохоров:

Ирина Николаевна, давайте вернемся в начало развития событий, когда возникли сложности у наших туристов с возвращением домой, когда российские туроператоры отказывали в посадке даже на борт самолета. У наших туристов были и билеты на руках, все было оплачено, но улететь домой они не могли. Почему вообще возникла такая ситуация и как обстоят дела сегодня? Ирина Воронович:

Ситуация оказалась неординарной, я бы подчеркнула, потому что она возникла только из-за того, что Российская Федерация объявила, что закрыты границы, к этому мы были не готовы. Оператор, через которого наши белорусские граждане покупали путевки, «Библио-Глобус», аннулировал билеты. А когда наши люди приходили в аэропорт на посадку, в связи с тем, что аннулированы билеты, соответственно, они не смогли попасть в самолет и не смогли попасть в аэропорт Москвы.

Действия эти были правомерны, поскольку есть закон. Нельзя перевозить граждан, они не могут попасть в аэропорт «Внуково». Только через несколько дней мы направили письмо в наше правительство, и наше правительство в сотрудничестве с правительством Российской Федерации, проработав этот вопрос, закон был дополнен, и принято решение о том, что наши граждане, граждане Республики Беларусь, могут перемещаться по территории Российской Федерации. «Российская сторона пошла навстречу и помогла нам вернуть наших граждан» Сергей Прохоров:

Но удалось решить проблему этих аннулированных билетов, чтобы была какая-то компенсация или людей забрали? Ирина Воронович:

Я подчеркну, что вопрос был достаточно сложный, решали мы его тяжело и долго, но в некоторой степени мы его уже решили. Потому что наши туристы, которые застряли на Гоа, успешно попали на рейс, который был организован именно «Библио-Глобус». Совместно с Ростуризмом был этот вопрос проработан. Российская сторона пошла навстречу и помогла нам вернуть наших граждан. «Каждый день мы ведем статистику, кто вернулся»

Сергей Прохоров:

Несмотря на сложную ситуацию с границей, еще достаточно много белорусов за рубежом. К сожалению, кто-то продолжает улетать. Когда планируем вернуть всех наших туристов, по крайней мере тех, кто хочет уехать, но не может это сделать? Ирина Воронович:

У нас есть график возврата наших туристов. Каждый день мы ведем статистику, кто вернулся. Очень сложно сказать, что, например, они завтра вернуться, но мы все делаем для того, чтобы они завтра вернулись. Около 500 организованных туристов еще нуждаются в помощи, чтобы вернуться

Сергей Прохоров:

Можете назвать цифру, сколько человек еще нуждается в такой помощи? Ирина Воронович:

На сегодня, я могу сказать, что это около 500 организованных туристов. Организованных. Потому что по линии Министерства иностранных дел еще люди обращаются индивидуально: где-то кто-то работал или просто самостоятельно поехал. Сергей Прохоров:

Туристическая сфера в целом в мире, не только у нас в стране, оказалась в такой непростой ситуации. Без каких-то потерь не обойдется. Какие прогнозы у нас? Будут ли потери, и насколько серьезны они могут быть? О будущем туризма: мы должны находиться в позиции выжидания