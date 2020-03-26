Почему военные действия на Беларуси в 1944 называют «красивой войной»?

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает. О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

22 июня не ровно в 4 часа, но где-то около – это не та дата, с которой принято вспоминать, как начиналась война. Эта дата важнее. С неё начала война заканчивается.

22 июня 1944 года – время, когда многие немецкие солдаты ещё не знали слов «операция Багратион», но уже поняли: что-то серьёзно меняется. «Как в России Ивановых искать». Как фотография помогла найти сестру, потерявшуюся в годы войны

Аугуст Цвислер, участник 2-й мировой войны (Германия):

Была третья годовщина немецкого нападения. 22 июня, мы уже многого лишились, но к этому добавилось еще кое-что. Наши моральные принципы изменились.

Операцию по освобождению Беларуси, знаменитый «Багратион», последние десятилетия рассматривают с одной стороны. Стороны геройского подвига советского солдата, который реализовал задумку пропагандистов. Подвиг тот неоспорим и становится только ярче, если изучить другой взгляд, взгляд советского врага.

Александр Галанский, корреспондент:

Мы часто слышали и читали речи немецких полководцев – фанатиков войны. Но мало кому удавалось дать слово рядовым немецкой армии. В Национальном архиве есть это слово, в дневниках, изъятых советской армией.

«Красивая война». Этот парадоксальный термин очень точно отражает то, что происходило на территории Беларуси в 1944. Красивая не потому, что люди красиво шли на смерть за Родину. Красивая, потому что в планировании «Багратиона» лучшие умы советской армии мозговым штурмом в кабинетах решали, как штурмом реальным добить тех, кто вчера считался непобедимым. Врага гнали с нашей территории, тех, кто не успел убежать, брали в кольцо.