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Почему военные действия на Беларуси в 1944 называют «красивой войной»?

26 марта 2020 16:15
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Почему военные действия на Беларуси в 1944 называют «красивой войной»?-1

22 июня не ровно в 4 часа, но где-то около – это не та дата, с которой принято вспоминать, как начиналась война. Эта дата важнее. С неё начала война заканчивается.  

Почему военные действия на Беларуси в 1944 называют «красивой войной»?-4

22 июня 1944 года – время, когда многие немецкие солдаты ещё не знали слов «операция Багратион», но уже поняли: что-то серьёзно меняется.  

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Почему военные действия на Беларуси в 1944 называют «красивой войной»?-7

Аугуст Цвислер, участник 2-й мировой войны (Германия):  
Была третья годовщина немецкого нападения. 22 июня, мы уже многого лишились, но к этому добавилось еще кое-что. Наши моральные принципы изменились.  

Почему военные действия на Беларуси в 1944 называют «красивой войной»?-10

Операцию по освобождению Беларуси, знаменитый «Багратион», последние десятилетия рассматривают с одной стороны. Стороны геройского подвига советского солдата, который реализовал задумку пропагандистов. Подвиг тот неоспорим и становится только ярче, если изучить другой взгляд, взгляд советского врага.   

Почему военные действия на Беларуси в 1944 называют «красивой войной»?-13

Александр Галанский, корреспондент:  
Мы часто слышали и читали речи немецких полководцев  фанатиков войны. Но мало кому удавалось дать слово рядовым немецкой армии. В Национальном архиве есть это слово, в дневниках, изъятых советской армией.  

Почему военные действия на Беларуси в 1944 называют «красивой войной»?-16

Почему военные действия на Беларуси в 1944 называют «красивой войной»?-18

«Красивая война». Этот парадоксальный термин очень точно отражает то, что происходило на территории Беларуси в 1944. Красивая не потому, что люди красиво шли на смерть за Родину. Красивая, потому что в планировании «Багратиона» лучшие умы советской армии мозговым штурмом в кабинетах решали, как штурмом реальным добить тех, кто вчера считался непобедимым. Врага гнали с нашей территории, тех, кто не успел убежать, брали в кольцо.  

Почему военные действия на Беларуси в 1944 называют «красивой войной»?-21

Большой военной кухней стала Беларусь, покрытая крупными и мелкими котлами, в которых шли бои, когда линия основного фронта уходила далеко вперед.   

# Великая Отечественная война # общество # Аугуст Цвислер # Фотофакт

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