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Немецкий солдат показал дневник, который спас ему жизнь

26 марта 2020 16:17
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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Из дневника полковника Артура Юттнера:

Немецкий солдат показал дневник, который спас ему жизнь-1

Полковник Юттнер бежал из Бобруйска до котла и лесами шёл к своим. Такой путь прошли и многие немецкие солдаты. С их точки зрения они совершили подвиг. У детей советского народа назвать это подвигом не получается.   

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Немецкий солдат показал дневник, который спас ему жизнь-4

Путь Юттнера прошел и Герхард Имбраген: он сохранил свой дневник. Тот спас его от пули, она попала бы точно в сердце, не лежи рядом маленький блокнот. Простреленный дневник Имбраген всю жизнь хранил плотно перевязанным.

Немецкий солдат показал дневник, который спас ему жизнь-7

# Великая Отечественная война # общество # Герхард Имбраген # Фотофакт

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