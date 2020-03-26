Немецкий солдат показал дневник, который спас ему жизнь

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
Из дневника полковника Артура Юттнера:
Полковник Юттнер бежал из Бобруйска до котла и лесами шёл к своим. Такой путь прошли и многие немецкие солдаты. С их точки зрения они совершили подвиг. У детей советского народа назвать это подвигом не получается.
Сталин признал свою неправоту. За что Рокоссовский получил звание маршала?
Путь Юттнера прошел и Герхард Имбраген: он сохранил свой дневник. Тот спас его от пули, она попала бы точно в сердце, не лежи рядом маленький блокнот. Простреленный дневник Имбраген всю жизнь хранил плотно перевязанным.