Складываются события, которые выводят на нужный путь. Как работает аскеза?

Аскеза – это ограничение себя в чем-то ради достижения определенной цели. Сегодня это главный духовный тренд года, о ней снимают ролики и пишут посты. Появились даже специальные консультанты, которые за символическую плату научат вас правильно загадывать желания. О том, как духовная практика превратилась в популярную сделку и чем придется пожертвовать ради исполнения мечты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Александр Меженный, ведущий ток-шоу:
Чему вы можете научить людей, которые пришли к вам и сказали, например: хочу отказаться от кофе и получить телефон? Возможно ли это?
Александра Воробьева, сертифицированный коуч личностного роста:
Немного не так действует. Я работаю как коуч личностного роста. Конечно, аскезу тоже применяю со своими клиентами. В каком варианте – каждый, кто приходит ко мне, хочет достигать каких-то результатов. Но на эти результаты часто действует наше поведение, неработающие стратегии, где-то мы саботируем свои результаты. Как раз аскеза помогает нам духовно вырасти в каком плане – посмотреть на свои действия и то, как мы достигаем, какими стратегиями. В период того, как человек начинает себя дисциплинировать и доходить до результата, ведь конечная цель – это все равно цель, то есть какая бы она ни была, может торговаться сам с собой, оправдываться и саботировать. То есть можно даже не замечать. Самое главное, я скажу, что сама на себе проверила. Прежде чем давать это клиентам, проверила на себе. В какой-то момент тоже понимала, что у меня есть цели, а я почему-то их не достигаю.
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