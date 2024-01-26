Складываются события, которые выводят на нужный путь. Как работает аскеза?

Аскеза – это ограничение себя в чем-то ради достижения определенной цели. Сегодня это главный духовный тренд года, о ней снимают ролики и пишут посты. Появились даже специальные консультанты, которые за символическую плату научат вас правильно загадывать желания. О том, как духовная практика превратилась в популярную сделку и чем придется пожертвовать ради исполнения мечты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Александр Меженный, ведущий ток-шоу:

Чему вы можете научить людей, которые пришли к вам и сказали, например: хочу отказаться от кофе и получить телефон? Возможно ли это?