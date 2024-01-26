Надежда Лазаревич встретилась с трудовым коллективом Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии
Возведение и модернизация объектов здравоохранения, создание новых рабочих мест и строительство арендного жилья для медиков. Эти темы обсуждали во время единого дня информирования в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
С медиками встретилась первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Темой беседы стал Год качества как залог успеха социально-экономического развития страны. Речь шла об ответственной и профессиональной работе каждого специалиста на своем месте. Поговорили также об улучшении материально-технической базы медучреждений и оснащении их современным оборудованием.
Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Запланирована по поручению Президента также организация бактериологической лаборатории при строительстве нового бактериологического 6-й городской клинической больницы. Сама тема инфекционного контроля и определения своевременной чувствительности возбудителя при проведении специфического лечения позволяет значительно повысить качество, эффективность лечения и спасать жизнь человека.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Органы власти очень много внимания уделяют здравоохранению, мы понимаем, что это одна из важнейших артерий нашего города, не побоюсь этого слова, потому что без своевременного вмешательства наших врачей, наверное, ни один человек не может жить. Нужно двигаться, дальше развиваться, новые открывать лаборатории, дальше новые смотреть центры, комплексы, чтобы нашим пациентам было более комфортно.