Надежда Лазаревич встретилась с трудовым коллективом Минского НПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии

Возведение и модернизация объектов здравоохранения, создание новых рабочих мест и строительство арендного жилья для медиков. Эти темы обсуждали во время единого дня информирования в Минском научно-практическом центре хирургии, трансплантологии и гематологии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С медиками встретилась первый заместитель председателя Мингорисполкома Надежда Лазаревич. Темой беседы стал Год качества как залог успеха социально-экономического развития страны. Речь шла об ответственной и профессиональной работе каждого специалиста на своем месте. Поговорили также об улучшении материально-технической базы медучреждений и оснащении их современным оборудованием.

Игорь Юркевич, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Запланирована по поручению Президента также организация бактериологической лаборатории при строительстве нового бактериологического 6-й городской клинической больницы. Сама тема инфекционного контроля и определения своевременной чувствительности возбудителя при проведении специфического лечения позволяет значительно повысить качество, эффективность лечения и спасать жизнь человека.