Случай заболевания корью подтвердили в Лидском районе

Параллельно дальнейшие лабораторные исследования ведутся в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. «Нулевой» пациент прибыл в Лиду из соседней области, сообщили в Минздраве. Там же отметили, что специфического лечения кори не существует. Однако болезнь можно предотвратить именно с помощью прививки. Это наиболее безопасный и эффективный способ защиты.

Александр Тарасенко, заместитель министра – главный государственный санитарный врач Беларуси:

На сегодня моновакцина для работы в очагах есть, и все необходимые не только медицинские услуги. Но и прежде всего мы должны спрофилактировать заболеваемость корью. Здесь необходимо применять. Конечно же, дети которые по календарю прививаются у нас в 1 год и 6 лет, я рекомендую родителям не отказываться от вакцинации. Да, есть медицинские противопоказания, в основном они временные, и дабы не подвергать риску. Да, корь не смертельное заболевание, но в 40 % случаев дает серьезные осложнения.