Случай заболевания корью подтвердили в Лидском районе

Медики подтвердили случай заражения корью в Лидском районе. Еще у 15 человек данное заболевание заподозрено. Все помещены в инфекционное отделение местной ЦРБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Медики подтвердили случай заражения корью в Лидском районе. Еще у 15 человек данное заболевание заподозрено. Все помещены в инфекционное отделение местной ЦРБ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Параллельно дальнейшие лабораторные исследования ведутся в РНПЦ эпидемиологии и микробиологии. «Нулевой» пациент прибыл в Лиду из соседней области, сообщили в Минздраве. Там же отметили, что специфического лечения кори не существует. Однако болезнь можно предотвратить именно с помощью прививки. Это наиболее безопасный и эффективный способ защиты.
Александр Тарасенко, заместитель министра – главный государственный санитарный врач Беларуси:
На сегодня моновакцина для работы в очагах есть, и все необходимые не только медицинские услуги. Но и прежде всего мы должны спрофилактировать заболеваемость корью. Здесь необходимо применять. Конечно же, дети которые по календарю прививаются у нас в 1 год и 6 лет, я рекомендую родителям не отказываться от вакцинации. Да, есть медицинские противопоказания, в основном они временные, и дабы не подвергать риску. Да, корь не смертельное заболевание, но в 40 % случаев дает серьезные осложнения.
О подъеме заболеваемости корью Минздрав сообщил в декабре 2023 года. Почти половине из пациентов нет и 18 лет.