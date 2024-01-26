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Как аскеза улучшает карму? Рассказал астролог

26 января 2024 17:32
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Аскеза – это ограничение себя в чем-то ради достижения определенной цели. Сегодня это главный духовный тренд года, о ней снимают ролики и пишут посты. Появились даже специальные консультанты, которые за символическую плату научат вас правильно загадывать желания. О том, как духовная практика превратилась в популярную сделку и чем придется пожертвовать ради исполнения мечты, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Как аскеза улучшает карму? Рассказал астролог-1

Мария Пилипец, астролог:
Именно с позиции, чтобы получить что-то материальное, говорить неверно. Но если мы берем на себя аскезу, сжигаем пласт негативной кармы. Потому что, когда мы себя дисциплинируем, таким образом задабриваем, грубо говоря, Сатурн. Сатурн – это планета кармы. Таким образом, наша карма улучшается. Духовные люди своим образом жизни настолько сжигают пласт негативной кармы, что уже у их потомков, будущих поколений затем априори будет лучшая судьба. Соответственно, если я беру на себя аскезу, умею себя ограничить, дисциплинировать, отказаться лишний раз от наслаждений, то я сжигаю негативную карму и потом легче достигаю нужных результатов.

«Отказаться от кофе и получить телефон». Как аскеза может помочь достичь желаемого – подробнее здесь.

# Психология # общество # Мария Пилипец

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