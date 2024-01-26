Более 12,5 тыс. минских школьников зарегистрировались на репетиционный ЦЭ

Более 12,5 тысячи школьников будут сдавать репетиционный централизованный экзамен в Минске. Пройдет он 27 января в 10 высших учебных заведениях Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Аудитории для второго этапа сдачи тестирования уже подготовлены. За порядком будут следить педагогические работники. Структура и сложность тестов будет соответствовать тем же заданиям, что и на основном централизованном экзамене. Планируется, что результаты станут известны в трехнедельный срок. Следующий этап репетиционного тестирования пройдет с марта по апрель.

Андрей Стригельский, председатель комитета по образованию Мингорисполкома:

Для чего это делается? Чтобы ребята, максимально погрузившись в атмосферу, которая их ожидает в период проведения самого экзамена, изучили все тонкости, нюансы его прохождения. Попробовали себя в роли тех, кто сдает эти экзамены. И безусловно, морально, психологически настроились на прохождение будущего испытания.