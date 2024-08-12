Четыре новые поликлиники введут в эксплуатацию в Минске в 2025 году

Четыре поликлиники строят в столице. Ввести медучреждения в эксплуатацию планируют в 2025 году. Они появятся в активно развивающихся микрорайонах – Лошице, поселке Восточный и Минск-Мире, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, в жилом комплексе на территории бывшего аэропорта строят сразу две поликлиники. Для взрослого и детского населения. В первом здании уже смонтированы оконные блоки. Ведутся каменные, сантехнические и вентиляционные работы. Планируется, что медучреждение будет рассчитано на 850 посещений в смену. Здесь будут оказывать широкий спектр медицинских услуг, в том числе лечебные и профилактические процедуры в собственном бассейне.

Павел Голик, начальник отдела строительства комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

Заказчиком УКС «Мингорисполкома» сейчас осуществляется закупка медицинских изделий для полной комплектации этих объектов. Этого достаточно, в поликлиники встроятся в зависимости от прирастающего населения. Комитетом выявлена необходимость по строительству этих поликлиник, поэтому реализация вполне логична, одна детская, одна взрослая поликлиника. Они достаточно объемные. Это существенное пополнение в копилку Октябрьского района.

В комплексе рядом возводится детская поликлиника. Она рассчитана на 680 посещений в смену. Каркас здания готов. Рабочие приступили к стяжкам и монтажу перегородок из гипсокартона.